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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred'in pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 07:01

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred'in pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ise tartışmalı kararlar damga vurdu. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de bu maçı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isim Fred'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Peki; Fred'in yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? İşte tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred’in pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ise tartışmalı kararlar damga vurdu. SABAH Spor'un usta yazarlari Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de bu maçı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isim Fred'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Peki; Fred'in yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred’in pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL: İKİNCİ YARI BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Fenerbahçe, Rize'de görkemli bir deplasman galibiyeti elde etti. İlk yarı zor geçti. Rizespor temaslı oyunla Fenerbahçe'yi rahatsız ediyor, fırsat buldukça da hızlı ataklarla tehdit etmeye çalışıyordu. Sıkıntılı ilk bölümde Fred'in değişik bir tarzla yolda dönerek devam eden şutuyla skor avantajı yakalandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred’in pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı!

Bunun moralliyle Fenerbahçe yine çok rahat değildi ama oyunu kontrolü altında tutuyordu. Bu yarıda sadece ikinci gol için Dzeko bir fırsatı kullanamadı. İkinci devreye Fenerbahçe, daha öz güvenli ve büyük takım olduğunu hissettiren bir anlayışla başladı. Sonra Dzeko'nun sıfıra yakın klas golüyle farkı ikiye çıkardı. Ondan sonra Rizespor tamamen oyunu bıraktı ve arka arkaya Fenerbahçe'nin golleri geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred’in pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı!

Fred, hat trick yaptı. Sonuçta farklı galibiyetle 3 puan kazanılırken Mourinho'ya da moral oldu. Gelelim genel gözlemlerine. Tadic ile Dzeko'nun fizik olarak yetersizliği ve etkili dribblinglerinin olmayışı zor maçlarda sorun yaratır. Maximin yetenekli bir kanat forvet. Sprinter ve adam eksilten özeliklere sahip ama kopuk kopuk oynuyor. Bazen birinci sınıf hareketler yapıyor bazen topla kavga ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred’in pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı!

Daha istikralı bir yapıya kavuşması lazım. Her zaman vurguluyorum; İsmail Yüksek, bu takımın ön liberodaki vazgeçilmez sigortasıdır. Dün de çok başarılıydı. Szymanski de gittikçe kuvvetleniyor ama ofansif etkinliğini artırmalı. Turgut Doman yeni MHK'nin gözdesi. Bu açıkça ilk 3 haftada belli oldu. Genel yönetimi iyiydi ama ilk yarı Oosterwolde'ye yapılan kontrolsüz müdahale net penaltıydı.

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