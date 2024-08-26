Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
07:01
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred'in pozisyonu penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ise tartışmalı kararlar damga vurdu. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de bu maçı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isim Fred'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Peki; Fred'in yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? İşte tüm detaylar...