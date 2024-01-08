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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Hakim Ziyech gerçeği şoke etti! Tadic'i aradı ve...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 16:03

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hakim Ziyech gerçeği şoke etti! Tadic'i aradı ve...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon başında yaptıkları transferlerle büyük beğeni toplamıştı. Ezeli rakipler şimdi de ara transfer çalışmalarını sürdürürken, sezon başında yaşanan şok bir gerçek ortaya çıktı. Ajax'ta takım arkadaşı olan ve Türkiye'de ezeli rakiplere transfer olan Hakim Ziyech ve Dusan Tadic ile ilgili transfer gerçeğini böyle duyurdular. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hakim Ziyech gerçeği şoke etti! Tadic’i aradı ve...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon başında yaptıkları transferlerle büyük beğeni toplamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hakim Ziyech gerçeği şoke etti! Tadic’i aradı ve...

Ezeli rakipler şimdi de ara transfer çalışmalarını sürdürürken, sezon başında yaşanan şok bir gerçek ortaya çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Hakim Ziyech gerçeği şoke etti! Tadic’i aradı ve...

Ajax'ta takım arkadaşı olan ve Türkiye'de ezeli rakiplere transfer olan Hakim Ziyech ve Dusan Tadic ile ilgili transfer gerçeğini böyle duyurdular. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hakim Ziyech gerçeği şoke etti! Tadic’i aradı ve...

Süper Lig'de kıran kırana zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri üzerlerine çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hakim Ziyech gerçeği şoke etti! Tadic’i aradı ve...

İki takım da kadrosuna kattıkları dünya yıldızlarıyla dünya çapında gündem oldu.

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