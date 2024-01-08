Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
16:03
Son dakika Fenerbahçe haberi: Hakim Ziyech gerçeği şoke etti! Tadic'i aradı ve...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon başında yaptıkları transferlerle büyük beğeni toplamıştı. Ezeli rakipler şimdi de ara transfer çalışmalarını sürdürürken, sezon başında yaşanan şok bir gerçek ortaya çıktı. Ajax'ta takım arkadaşı olan ve Türkiye'de ezeli rakiplere transfer olan Hakim Ziyech ve Dusan Tadic ile ilgili transfer gerçeğini böyle duyurdular. İşte tüm detaylar...