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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'ye dev teklif! Rekor bonservis...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 19:47

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'ye dev teklif! Rekor bonservis...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferleri bir bir açıklıyor. Transfer çalışmaları devam ederken, takımın yıldızlarından olan İrfan Can Kahveci'ye dev bir teklif geldi. Teklifin yanı sıra İrfan Can'a astronomik bir maaş teklif edeceği ifade edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! Rekor bonservis...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! Rekor bonservis...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferleri bir bir açıklıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! Rekor bonservis...

Transfer çalışmaları devam ederken, takımın yıldızlarından olan İrfan Can Kahveci'ye dev bir teklif geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! Rekor bonservis...

Teklifin yanı sıra İrfan Can'a astronomik bir maaş teklif edeceği ifade edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci’ye dev teklif! Rekor bonservis...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklarken, kadrosundaki yıldızlara da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

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