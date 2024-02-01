Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti! Kulübü resmen açıkladı...
Giriş Tarihi: 01.02.2024 20:47 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 20:49

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti! Kulübü resmen açıkladı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Bu bağlamda ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği Türk santrfor için oyuncu kulübünden resmi açıklama geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti! Kulübü resmen açıkladı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Bu bağlamda ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği Türk santrfor için oyuncu kulübünden resmi açıklama geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti! Kulübü resmen açıkladı...

Trendyol Süper Lig'e bu sezon iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak evinde Emre Belözoğlu önderliğindeki Ankaragücü'nü konuk etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti! Kulübü resmen açıkladı...

Başkent temsilcisi karşısında 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, 3 puanı cebina koyan taraf oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti! Kulübü resmen açıkladı...

Bu skorla beraber puanını 60'a yükselten Kanarya, Galatasaray'ın averaj farkıyla önünde lider olarak yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti! Kulübü resmen açıkladı...

TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Bu sezon Süper Lig, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıyı hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA