Giriş Tarihi: 01.02.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
20:49
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal yerli golcü olarak istemişti! Kulübü resmen açıkladı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Bu bağlamda ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği Türk santrfor için oyuncu kulübünden resmi açıklama geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...