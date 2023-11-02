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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'dan transfer talimatı! Stopere eski Beşiktaşlı...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:06

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'dan transfer talimatı! Stopere eski Beşiktaşlı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertlilerde üst üste gelen sakatlıklar transfer hedeflerini de değiştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal, yaşanan sakatlıklar sonrası transfer için kolları sıvadı. Kartal, yönetime birçok isim verirken, Beşiktaş'ın eski oyuncusu da listede yer aldı. İşte Kartal'ın yönetimden transferini istediği isimler...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’dan transfer talimatı! Stopere eski Beşiktaşlı...

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’dan transfer talimatı! Stopere eski Beşiktaşlı...

Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertlilerde üst üste gelen sakatlıklar transfer hedeflerini de değiştirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’dan transfer talimatı! Stopere eski Beşiktaşlı...

Teknik direktör İsmail Kartal, yaşanan sakatlıklar sonrası transfer için kolları sıvadı. İşte Kartal'ın yönetimden transferini istediği isimler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’dan transfer talimatı! Stopere eski Beşiktaşlı...

SAKATLIKLAR CAN SIKTI

Ligin 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u farklı mağlup eden sarı lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Fred'in sakatlıkları can sıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’dan transfer talimatı! Stopere eski Beşiktaşlı...

Luan Peres, Alexander Djiku ve Serdar Aziz sonrası art arda gelen sakatlık haberleriyle Kanarya'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

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