Giriş Tarihi: 02.11.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:06

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'dan transfer talimatı! Stopere eski Beşiktaşlı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertlilerde üst üste gelen sakatlıklar transfer hedeflerini de değiştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal, yaşanan sakatlıklar sonrası transfer için kolları sıvadı. Kartal, yönetime birçok isim verirken, Beşiktaş'ın eski oyuncusu da listede yer aldı. İşte Kartal'ın yönetimden transferini istediği isimler...