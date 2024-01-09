Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
18:11
Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geliş tarihi! Fenerbahçe mutlu sona ulaştı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başlayan Fenerbahçe, puan cetvelinde lider konumda yer alıyor. Devre arası transfer döneminde önceliğini stoper bölgesini veren sarı-lacivertli takım, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. İşte tecrübeli İtalyan'ın İstanbul'a geliş tarihi ve kazanacağı ücret...