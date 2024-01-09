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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geliş tarihi! Fenerbahçe mutlu sona ulaştı...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 18:11

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geliş tarihi! Fenerbahçe mutlu sona ulaştı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başlayan Fenerbahçe, puan cetvelinde lider konumda yer alıyor. Devre arası transfer döneminde önceliğini stoper bölgesini veren sarı-lacivertli takım, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. İşte tecrübeli İtalyan'ın İstanbul'a geliş tarihi ve kazanacağı ücret...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Leonardo Bonucci’nin İstanbul’a geliş tarihi! Fenerbahçe mutlu sona ulaştı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başlayan Fenerbahçe, puan cetvelinde lider konumda yer alıyor. Devre arası transfer döneminde önceliğini stoper bölgesini veren sarı-lacivertli takım, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. İşte tecrübeli İtalyan'ın İstanbul'a geliş tarihi ve kazanacağı ücret...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Leonardo Bonucci’nin İstanbul’a geliş tarihi! Fenerbahçe mutlu sona ulaştı...

İsmail Kartal ile sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Leonardo Bonucci’nin İstanbul’a geliş tarihi! Fenerbahçe mutlu sona ulaştı...

Son olarak ligde İstanbulspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 5-1'lik farklı bir skorla geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Leonardo Bonucci’nin İstanbul’a geliş tarihi! Fenerbahçe mutlu sona ulaştı...

Bu skorla beraber puanını 47'ye yükselten Kanarya, haftayı Galatasaray'ın averaj farkıyla önünde lider olarak tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Leonardo Bonucci’nin İstanbul’a geliş tarihi! Fenerbahçe mutlu sona ulaştı...

KANARYA KAYBETMEYİ UNUTTU

Bu sezon İsmail Kartal ile toplamda 30 maçı geride bırakan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 3 mağlubiyet aldı.

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