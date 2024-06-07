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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Mourinho'nun ilk transferi! Fred'in yanına dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 13:56

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Mourinho'nun ilk transferi! Fred'in yanına dünya yıldızı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Kadro planlaması için kolları sıvayan ünlü teknik adam, yapacağı ilk transferi belirledi. Fenerbahçe, Mourinho'nun Fred'in partneri olarak düşündüğü yıldız oyuncuyu getirmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Mourinho’nun ilk transferi! Fred’in yanına dünya yıldızı...

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Mourinho’nun ilk transferi! Fred’in yanına dünya yıldızı...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için kadro mühendisliği konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun istediği isimler belli olmaya başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Mourinho’nun ilk transferi! Fred’in yanına dünya yıldızı...

99 puan toplamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de, bütün hedef yeni sezonda şampiyonluk olmuş durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Mourinho’nun ilk transferi! Fred’in yanına dünya yıldızı...

8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin de hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktörlük görevine Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Mourinho’nun ilk transferi! Fred’in yanına dünya yıldızı...

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasına giren tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak Süper Lig'de görev alacak.

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