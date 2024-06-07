Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
13:56
Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Mourinho'nun ilk transferi! Fred'in yanına dünya yıldızı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Kadro planlaması için kolları sıvayan ünlü teknik adam, yapacağı ilk transferi belirledi. Fenerbahçe, Mourinho'nun Fred'in partneri olarak düşündüğü yıldız oyuncuyu getirmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...