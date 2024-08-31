Giriş Tarihi: 31.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
21:35
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da ayrılığı duyurdular! İşte yıldız oyuncunun yeni rotası...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trednyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın gollerini ise Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko kaydetti. Yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de diğer yandan ayrılıklar da devam ediyor. Yönetim, yıldız oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan yıldız oyuncu ve yeni adresi...