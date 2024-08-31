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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da ayrılığı duyurdular! İşte yıldız oyuncunun yeni rotası...
Giriş Tarihi: 31.08.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 21:35

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da ayrılığı duyurdular! İşte yıldız oyuncunun yeni rotası...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trednyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın gollerini ise Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko kaydetti. Yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de diğer yandan ayrılıklar da devam ediyor. Yönetim, yıldız oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan yıldız oyuncu ve yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da ayrılığı duyurdular! İşte yıldız oyuncunun yeni rotası...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko'dan geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da ayrılığı duyurdular! İşte yıldız oyuncunun yeni rotası...

Oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün de sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da ayrılığı duyurdular! İşte yıldız oyuncunun yeni rotası...

TADIC SEZONUN İLK GOLLERİNİ ATTI

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 2024-2025 sezonunda ilk gollerini Alanyaspor'a attı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da ayrılığı duyurdular! İşte yıldız oyuncunun yeni rotası...

DZEKO BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon 4 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da ayrılığı duyurdular! İşte yıldız oyuncunun yeni rotası...

AMRABAT FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Fiorentina takımında forma giyen Fas milli takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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