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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan iç transfer harekatı! 2 isim için karar verildi...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:50

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan iç transfer harekatı! 2 isim için karar verildi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor maçı sonrası Hatayspor galibiyetiyle moral yükselten Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler bir yandan lige odaklanırken, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, dış transfer çalışmalarının yanı sıra iç transfer çalışmalarına da hız verdi. Fenerbahçe, takımda önemli bir rol üstlenen iki yıldızla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan iç transfer harekatı! 2 isim için karar verildi...

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor maçı sonrası Hatayspor galibiyetiyle moral yükselten Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan iç transfer harekatı! 2 isim için karar verildi...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bir yandan da iç transfer çalışmalarına başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan iç transfer harekatı! 2 isim için karar verildi...

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, takımın iki yıldızıyla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan iç transfer harekatı! 2 isim için karar verildi...

MILAN FERDİ'NİN PEŞİNDE

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Serie A devi Milan'ın scout ekibi Fenerbahçe'de başarılı bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu'nu yakın takibe aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan iç transfer harekatı! 2 isim için karar verildi...

Scout ekibini listesinde Salzburg forması giyen Nicolas Seiwald ve Maurits Kjaergaard'ın da olduğu kaydedildi.

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