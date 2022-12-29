Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:50

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan iç transfer harekatı! 2 isim için karar verildi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor maçı sonrası Hatayspor galibiyetiyle moral yükselten Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler bir yandan lige odaklanırken, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, dış transfer çalışmalarının yanı sıra iç transfer çalışmalarına da hız verdi. Fenerbahçe, takımda önemli bir rol üstlenen iki yıldızla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. İşte tüm detaylar...