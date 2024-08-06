Giriş Tarihi: 06.08.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
23:40
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın yeni transferi damga vurdu! Yenilgiye rağmen herkes onu konuştu: Mourinho kariyerinde ilki yaşadı
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu maçına çıkan Fenerbahçe, Fransa'da Lille ile karşılaştı. Turun ilk maçında avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Rövanş mücadelesi önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak. Bu sırada Fenerbahçe'nin yeni transferi, hocası Mourinho'dan aldığı şansı oldukça iyi değerlendirdi. Taraftarların da gözüne giren yıldız isim, geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…