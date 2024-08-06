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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın yeni transferi damga vurdu! Yenilgiye rağmen herkes onu konuştu: Mourinho kariyerinde ilki yaşadı
Giriş Tarihi: 06.08.2024 23:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:40

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın yeni transferi damga vurdu! Yenilgiye rağmen herkes onu konuştu: Mourinho kariyerinde ilki yaşadı

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu maçına çıkan Fenerbahçe, Fransa'da Lille ile karşılaştı. Turun ilk maçında avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Rövanş mücadelesi önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak. Bu sırada Fenerbahçe'nin yeni transferi, hocası Mourinho'dan aldığı şansı oldukça iyi değerlendirdi. Taraftarların da gözüne giren yıldız isim, geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın yeni transferi damga vurdu! Yenilgiye rağmen herkes onu konuştu: Mourinho kariyerinde ilki yaşadı

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarını geçerek lig aşamasına kalmak isteyen Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille ile karşılaştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın yeni transferi damga vurdu! Yenilgiye rağmen herkes onu konuştu: Mourinho kariyerinde ilki yaşadı

3. eleme turu mücadelesinde ilk maçında 2-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, rövanş maçını Kadıköy'de oynayacak.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın yeni transferi damga vurdu! Yenilgiye rağmen herkes onu konuştu: Mourinho kariyerinde ilki yaşadı

Lille'in gollerini 12. dakikada Tiago Santos, 90+1. dakikada ise Zhergova kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise İrfan Can Kahveci'den geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın yeni transferi damga vurdu! Yenilgiye rağmen herkes onu konuştu: Mourinho kariyerinde ilki yaşadı

Maçın hakemi Rumen Istvan Kovacs, karşılaşma boyunca verdiği kararlar ve gösterdiği kartlar ile de tepki çekti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın yeni transferi damga vurdu! Yenilgiye rağmen herkes onu konuştu: Mourinho kariyerinde ilki yaşadı

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihleri ve oyun stili eleştirilirken yeni transfer geceye damga vurdu.

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