Giriş Tarihi: 02.01.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
22:40
Son dakika Fenerbahçe haberi: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken diğer Süper Lig devine gidiyor…
Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor. Son olarak en ciddi rakibi Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, 44 puana ulaşarak liderliğini sürdürmüştü. Hafta sonu İstanbulspor ile oynanacak maçta lige galibiyetle dönmeyi arzulayan Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Bu sezon İsmail Kartal'ın az şans verdiği Miha Zajc'ın takımı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…