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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken diğer Süper Lig devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 02.01.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 22:40

Son dakika Fenerbahçe haberi: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken diğer Süper Lig devine gidiyor…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor. Son olarak en ciddi rakibi Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, 44 puana ulaşarak liderliğini sürdürmüştü. Hafta sonu İstanbulspor ile oynanacak maçta lige galibiyetle dönmeyi arzulayan Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Bu sezon İsmail Kartal'ın az şans verdiği Miha Zajc'ın takımı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken diğer Süper Lig devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, bu sezon İsmail Kartal ile yoluna devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken diğer Süper Lig devine gidiyor…

Tecrübeli teknik direktörle birlikte şampiyonluğu isteyen Kanarya, 44 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken diğer Süper Lig devine gidiyor…

Son olarak ezeli rakibi Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde golsüz berabere kalan Fenerbahçe, lige İstanbulspor maçıyla devam edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken diğer Süper Lig devine gidiyor…

Hafta sonu oynanacak karşılaşmada yeniden galibiyetle tanışarak zirvedeki yerini korumak isteyen Kanarya'da flaş gelişmeler de yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken diğer Süper Lig devine gidiyor…

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın raporlarını değerlendiriyor.

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