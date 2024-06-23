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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata'da 4 dev rakip var! Kanarya maaşını belirledi
Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 15:14

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata'da 4 dev rakip var! Kanarya maaşını belirledi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi'nin Galatasaray'a gidişi sonrası forvet transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun onay verdiği Alvaro Morata'nın peşine düştü. İspanyol golcüyü Fenerbahçe'nin dışında isteyen dev takımlar da var. Bu arada yönetimin Morata'ya önereceği maaş da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata’da 4 dev rakip var! Kanarya maaşını belirledi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi'nin Galatasaray'a gidişi sonrası forvet transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun onay verdiği Alvaro Morata'nın peşine düştü. İspanyol golcüyü Fenerbahçe'nin dışında isteyen dev takımlar da var. Bu arada yönetimin Morata'ya önereceği maaş da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata’da 4 dev rakip var! Kanarya maaşını belirledi

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin ayrılışı sonrası forvet transferine hız vermiş durumda...

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata’da 4 dev rakip var! Kanarya maaşını belirledi

Kanarya, Atletico Madrid'in golcüsü Alvaro Morata'nın menajeri ile masaya oturdu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata’da 4 dev rakip var! Kanarya maaşını belirledi

İspanyol yıldızın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Atletico'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata’da 4 dev rakip var! Kanarya maaşını belirledi

Alvaro Morata'nın serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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