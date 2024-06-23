SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Morata’da 4 dev rakip var! Kanarya maaşını belirledi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi'nin Galatasaray'a gidişi sonrası forvet transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun onay verdiği Alvaro Morata'nın peşine düştü. İspanyol golcüyü Fenerbahçe'nin dışında isteyen dev takımlar da var. Bu arada yönetimin Morata'ya önereceği maaş da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...