Giriş Tarihi: 29.09.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
11:48
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho prensi Avrupa yolcusu! Fenerbahçe'nin yıldızına flaş talip...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Hafta içi Avrupa Ligi'nde U.S Gilloise'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanla başladı. Ligde de bugün Antalyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'de diğer yandan transferde flaş gelişme yaşandı. Bu sezon takımda parlayan isim olan yıldız oyuncuya dünya devi talip oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...