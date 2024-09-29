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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho prensi Avrupa yolcusu! Fenerbahçe'nin yıldızına flaş talip...
Giriş Tarihi: 29.09.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:48

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho prensi Avrupa yolcusu! Fenerbahçe'nin yıldızına flaş talip...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hafta içi Avrupa Ligi'nde U.S Gilloise'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanla başladı. Ligde de bugün Antalyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'de diğer yandan transferde flaş gelişme yaşandı. Bu sezon takımda parlayan isim olan yıldız oyuncuya dünya devi talip oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho prensi Avrupa yolcusu! Fenerbahçe’nin yıldızına flaş talip...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho prensi Avrupa yolcusu! Fenerbahçe’nin yıldızına flaş talip...

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho prensi Avrupa yolcusu! Fenerbahçe’nin yıldızına flaş talip...
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho prensi Avrupa yolcusu! Fenerbahçe’nin yıldızına flaş talip...

OSAYİ-SAMUEL GERİ DÖNDÜ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Antalyaspor karşısında Bright Osayi-Samuel'e forma vermesi bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho prensi Avrupa yolcusu! Fenerbahçe’nin yıldızına flaş talip...

Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyuna sonradan girmişti.

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