Giriş Tarihi: 23.06.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
10:15
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho transfere başlıyor! İşte gelecek olan yıldızlar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer opersyonuna başlıyor. Birden fazla dünya yıldızını kadrosuna katacak olan Kanarya'nın istediği yıldız isim yok artık dedirtti. İşte listedeki yıldızlar ve tüm detaylar...