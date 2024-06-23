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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho transfere başlıyor! İşte gelecek olan yıldızlar...
Giriş Tarihi: 23.06.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 10:15

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho transfere başlıyor! İşte gelecek olan yıldızlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer opersyonuna başlıyor. Birden fazla dünya yıldızını kadrosuna katacak olan Kanarya'nın istediği yıldız isim yok artık dedirtti. İşte listedeki yıldızlar ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho transfere başlıyor! İşte gelecek olan yıldızlar...

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho transfere başlıyor! İşte gelecek olan yıldızlar...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer opersyonuna başlıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho transfere başlıyor! İşte gelecek olan yıldızlar...

Birden fazla dünya yıldızını kadrosuna katacak olan Kanarya'nın istediği yıldız isim yok artık dedirtti. İşte listedeki yıldızlar ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho transfere başlıyor! İşte gelecek olan yıldızlar...

Süper Lig'de yeni sezona olağanüstü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Mourinho kolları sıvadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho transfere başlıyor! İşte gelecek olan yıldızlar...

Tecrübeli teknik adamın yanı sıra Sportif Direktör Mario Branco da tamamen transfere yoğunlaşmış durumda.

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