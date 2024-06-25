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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun gözü 8 isimde! Sevilla'dan dev takas teklifi
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:02

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun gözü 8 isimde! Sevilla'dan dev takas teklifi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Jose Mourinho, yapılacak yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin üzerine de yoğunlaştı. Portekizli efsane hoca, Topuk Yaylası'nda 8 oyuncuyu yakın takibe aldı. Bu arada İspanyol ekibi Sevilla ise Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci için flaş bir takas teklifinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gözü 8 isimde! Sevilla’dan dev takas teklifi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Jose Mourinho, yapılacak yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin üzerine de yoğunlaştı. Portekizli efsane hoca, Topuk Yaylası'nda 8 oyuncuyu yakın takibe aldı. Bu arada İspanyol ekibi Sevilla ise Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci için flaş bir takas teklifinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gözü 8 isimde! Sevilla’dan dev takas teklifi

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si dün topbaşı yaptı. Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmada sahaya çıkar çıkmaz basın mensuplarının yanına giderek, "Merhaba" diyen Portekizli çalıştırıcı, sıcakkanlı tavırlarıyla dikkat çekti.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gözü 8 isimde! Sevilla’dan dev takas teklifi

61 yaşındaki teknik adam, 2 saat süren çalışmada oyuncularla yakından ilgilendi. Futbolculara istediklerini net bir şekilde anlatırken, kendinden emin gözüktü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gözü 8 isimde! Sevilla’dan dev takas teklifi

Yeni transfer Levent Mercan da idmanda yer alırken, Djiku ve Osayi- Samuel'e milli takımlarına gittikleri için 3 gün ekstra izin verildi. İki yıldız kampa yarın katılacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gözü 8 isimde! Sevilla’dan dev takas teklifi

GÖZÜ 8 İSMİN ÜZERİNDE

Mourinho ile ilk idmanlarını gerçekleştiren Fenerbahçe'de 5 günlük kamp süreci birçok ismin takımdaki geleceği açısından da belirleyici olacak.

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