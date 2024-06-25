Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
10:02
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun gözü 8 isimde! Sevilla'dan dev takas teklifi
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Jose Mourinho, yapılacak yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin üzerine de yoğunlaştı. Portekizli efsane hoca, Topuk Yaylası'nda 8 oyuncuyu yakın takibe aldı. Bu arada İspanyol ekibi Sevilla ise Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci için flaş bir takas teklifinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...