SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun gözü 8 isimde! Sevilla’dan dev takas teklifi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Jose Mourinho, yapılacak yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin üzerine de yoğunlaştı. Portekizli efsane hoca, Topuk Yaylası'nda 8 oyuncuyu yakın takibe aldı. Bu arada İspanyol ekibi Sevilla ise Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci için flaş bir takas teklifinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...