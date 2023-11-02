Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:17

Son dakika Fenerbahçe haberi: Rodrigo Becao için zor karar! Ya ameliyat ya da...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligin 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u farklı mağlup eden sarı lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Fred'in sakatlıkları can sıktı. Luan Peres, Alexander Djiku ve Serdar Aziz sonrası art arda gelen sakatlık haberleriyle Kanarya'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Fred'in döneceği süreç netleşirken, Becao için gelen haber Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı. Peki; Fenerbahçe nasıl bir karar verecek? İşte tüm detaylar...