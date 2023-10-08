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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Meğer 6 haftadır izliyorlarmış...
Giriş Tarihi: 08.10.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 13:06

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Meğer 6 haftadır izliyorlarmış...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de 15 maçta 8 gol, 4 asistlik istatistiğiyle adeta uçuşa geçen Sebastian Szymanski, transferde adından söz ettirmeye başladı. Avrupa'nın dev bir takımının, 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı yaklaşık 6 haftadır izlediği ve bu akşam da takip edeceği ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi de Szymanski ile ilgili flaş bir transfer kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski’ye dev talip! Meğer 6 haftadır izliyorlarmış...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de 15 maçta 8 gol, 4 asistlik istatistiğiyle adeta uçuşa geçen Sebastian Szymanski, transferde adından söz ettirmeye başladı. Avrupa'nın dev bir takımının, 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı yaklaşık 6 haftadır izlediği ve bu akşam da takip edeceği ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi de Szymanski ile ilgili flaş bir transfer kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski’ye dev talip! Meğer 6 haftadır izliyorlarmış...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, artan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski’ye dev talip! Meğer 6 haftadır izliyorlarmış...

15 maçta 8 gol, 4 asist yaparak takımın en önemli kozu olan Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski’ye dev talip! Meğer 6 haftadır izliyorlarmış...

DAHA ÖNCE GİDENLER REFERANS OLACAK

Pazarlıklarda eli güçlü olacak Kanarya, yıldız isim için gelecek tekliflerde daha önce gönderdiği isimleri referans olarak gösterecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski’ye dev talip! Meğer 6 haftadır izliyorlarmış...

Napoli'nin Kim Min Jae'den kazandıkları 50 milyon Euro ve Eljif Elmas'ın piyasa değerinin 26 milyon Euro'ya ulaşması örnek olarak sunulacak.

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