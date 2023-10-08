SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski’ye dev talip! Meğer 6 haftadır izliyorlarmış...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de 15 maçta 8 gol, 4 asistlik istatistiğiyle adeta uçuşa geçen Sebastian Szymanski, transferde adından söz ettirmeye başladı. Avrupa'nın dev bir takımının, 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı yaklaşık 6 haftadır izlediği ve bu akşam da takip edeceği ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi de Szymanski ile ilgili flaş bir transfer kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...