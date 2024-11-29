SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Transferde sıcak saatler! Talisca hazır, Medina unutuldu…

Ancak 30 yaşındaki yıldız, son oynanan AlGharafa karşılaşmasının ardından yine idmanlarda takımla çalışmaya devam etti. Yaşanan bu gelişme, "Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı ve ayrılacağı için kadroya alınmıyor" yönündeki iddiaları güçlendirdi.