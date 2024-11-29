Giriş Tarihi: 29.11.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
12:15
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Transferde sıcak saatler! Talisca hazır, Medina unutuldu…
Uzunca bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anderson Talisca ve yaz transfer döneminde istenen ancak çeşitli nedenlerle Ocak ayına kalan Medina transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr'da kadroda yer alamayan Talisca'nın sakatlık yaşadığı iddia edilse de gerçek bambaşka çıktı. Öte yandan sarı lacivertli takımda forma giymek isteyen Medina, son gelişmelerden sonra oldukça moralsiz. İşte Fenerbahçe transfer gündemine dair son durum…