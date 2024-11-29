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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Transferde sıcak saatler! Talisca hazır, Medina unutuldu…
Giriş Tarihi: 29.11.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:15

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Transferde sıcak saatler! Talisca hazır, Medina unutuldu…

Uzunca bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anderson Talisca ve yaz transfer döneminde istenen ancak çeşitli nedenlerle Ocak ayına kalan Medina transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr'da kadroda yer alamayan Talisca'nın sakatlık yaşadığı iddia edilse de gerçek bambaşka çıktı. Öte yandan sarı lacivertli takımda forma giymek isteyen Medina, son gelişmelerden sonra oldukça moralsiz. İşte Fenerbahçe transfer gündemine dair son durum…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Transferde sıcak saatler! Talisca hazır, Medina unutuldu…

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları için gaza basıldı. Talisca, sakat olduğu gerekçesiyle Al-Nassr'ın maçlarda oynatılmazken Sarı-Lacivertli ekibin transfer gözdelerinden olan Medina için Porto blöfü olduğu ortaya çıktı…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Transferde sıcak saatler! Talisca hazır, Medina unutuldu…

SAKATLIK GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Talisca, antrenmanlarda olmasına rağmen ligdeki Al-Quadsih ve Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki Al-Gharafa maçlarının kadrosuna alınmamıştı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Transferde sıcak saatler! Talisca hazır, Medina unutuldu…

Bunun gerekçesi olarak da tecrübeli oyuncunun sakatlığı gösterilmişti. Ayrıca, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu genç yıldıza dair Porto'nun da devrede olduğuna yönelik blöf geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Transferde sıcak saatler! Talisca hazır, Medina unutuldu…

Ancak 30 yaşındaki yıldız, son oynanan AlGharafa karşılaşmasının ardından yine idmanlarda takımla çalışmaya devam etti. Yaşanan bu gelişme, "Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı ve ayrılacağı için kadroya alınmıyor" yönündeki iddiaları güçlendirdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Transferde sıcak saatler! Talisca hazır, Medina unutuldu…

Sambacı, el sıkıştığı Fenerbahçe'nin artık Al-Nassr ile anlaşmasını bekliyor. İki kulüp yetkililerinin hemen her gün görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

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