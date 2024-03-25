Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
13:28
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve anlaşma sağlandı! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı lacivertliler, transfer olması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine aradığı ismi buldu. Kanarya, oyuncu ile anlaşmaya da vardı. İşte o isim ve tüm detaylar...