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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve anlaşma sağlandı! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine geliyor...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:28

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve anlaşma sağlandı! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı lacivertliler, transfer olması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine aradığı ismi buldu. Kanarya, oyuncu ile anlaşmaya da vardı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve anlaşma sağlandı! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve anlaşma sağlandı! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine geliyor...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı lacivertliler, transfer olması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine aradığı ismi buldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve anlaşma sağlandı! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine geliyor...

Kanarya, oyuncu ile anlaşmaya da vardı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve anlaşma sağlandı! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine geliyor...

FERDİ'YE BİRÇOK TEKLİF VAR

Fenerbahçe'nin sol bekleri Ferdi Kadıoğlu ile Oosterwolde'ye Avrupa'dan birçok teklif var…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve anlaşma sağlandı! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine geliyor...

BEKLENTİ YÜKSEK

Gösterdiği performansla Fenerbahçe ve milli takımın vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı lacivertlilerin beklentisi yüksek.

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