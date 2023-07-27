Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:19
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
09:19
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! İşte milli yıldızın maliyeti...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Konferans Ligi 2. ön eleme maçında Zimbru'yu yeni Dzeko, Kent, Szymanski, Ferdi ve Joshua King'in golleriyle tam 5-0 mağlup ederek turu ilk maçta bitirdi. Transferin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, milli yıldız Cengiz Ünder'i de kadrosuna kattı. Marsilya ile anlaşmaya varan Kanarya'nın Cengiz için ödeyeceği ücret de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...