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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! İşte milli yıldızın maliyeti...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:19

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! İşte milli yıldızın maliyeti...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Konferans Ligi 2. ön eleme maçında Zimbru'yu yeni Dzeko, Kent, Szymanski, Ferdi ve Joshua King'in golleriyle tam 5-0 mağlup ederek turu ilk maçta bitirdi. Transferin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, milli yıldız Cengiz Ünder'i de kadrosuna kattı. Marsilya ile anlaşmaya varan Kanarya'nın Cengiz için ödeyeceği ücret de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de! İşte milli yıldızın maliyeti...

Konferans Ligi 2. ön eleme maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Fenerbahçe turu ilk maçtan bitirdi. Kanarya'nın 3 golünü yeni transferler Kent, Dzeko, Szymanski atarken, diğer iki gol de Ferdi ve Joshua King'den geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de! İşte milli yıldızın maliyeti...

Takımın lideri olarak sahadaki etkinliği ile dikkat çeken Dusan Tadic ise 1 asist yaptı ve oynadığı oyunla alkış aldı. Fenerbahçe, 1 Ağustos tarihinde rövanş maçına çıkacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de! İşte milli yıldızın maliyeti...

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni transferlerin alınan galibiyette pay sahibi olmalarıyla ilgili de konuşan Kartal, "Şu anda takımın seviyesi yüzde 50, yüzde 60 seviyesinde. Kaliteli oyuncular, becerili oyuncular. Bu yüzden transfer ettik. Sıcak havada her iki takımın oyuncuları ellerinden geleni yaptılar. Zamana ihtiyacımız var. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de! İşte milli yıldızın maliyeti...

"ARAMIZA GELECEK OYUNCULAR OLACAK"

Maçın ardından transferler ilgili konşan İsmail Kartal, "Aşağı yukarı gidecek oyuncular belli. Onlarla net şekilde konuştum. Onlar da bu durumdan mutlular. Kadrodan dün akşam iki kişiyi çıkarttık, Samet ile King'i aldık. Aramıza gelecek oyuncular olacak sonra bir değerlendirme yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de! İşte milli yıldızın maliyeti...

Bu sezon transferde hızlı davranan Kanarya, Dzeko, Tadic, Djiku, Becao, Szymanski, Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz olmak üzere tam 8 oyuncu transfer etti.

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