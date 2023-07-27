"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni transferlerin alınan galibiyette pay sahibi olmalarıyla ilgili de konuşan Kartal, "Şu anda takımın seviyesi yüzde 50, yüzde 60 seviyesinde. Kaliteli oyuncular, becerili oyuncular. Bu yüzden transfer ettik. Sıcak havada her iki takımın oyuncuları ellerinden geleni yaptılar. Zamana ihtiyacımız var. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.