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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor! İşte milli yıldıza gelen rekor teklif...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:37

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor! İşte milli yıldıza gelen rekor teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendoyl Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde takımın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Takımın vazgeçilmez parçalarından biri olan Ferdi Kadıoğlu için rekor bir teklifin geldiği duyuruldu. İşte Ferdi'ye talip olan İngiliz devi ve rekor teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor! İşte milli yıldıza gelen rekor teklif...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor! İşte milli yıldıza gelen rekor teklif...

EURO 2024'te gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Ferdi Kadıoğlu için rekor bir teklifin geldiği duyuruldu. İşte transfer haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor! İşte milli yıldıza gelen rekor teklif...

Bu sezon Mourinho önderliğinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda ilk maçta Lille'e 2-1 mağlup oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor! İşte milli yıldıza gelen rekor teklif...

Salı günü rövanş maçında İstanbul'da Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklarlar devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor! İşte milli yıldıza gelen rekor teklif...

Birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yıldızları da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında.

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