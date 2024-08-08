Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
09:37
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor! İşte milli yıldıza gelen rekor teklif...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendoyl Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde takımın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Takımın vazgeçilmez parçalarından biri olan Ferdi Kadıoğlu için rekor bir teklifin geldiği duyuruldu. İşte Ferdi'ye talip olan İngiliz devi ve rekor teklif...