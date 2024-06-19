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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer ortaya çıktı! Defansa Viking geliyor...
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 11:51

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer ortaya çıktı! Defansa Viking geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Birçok yıldız ismi gündemine alan Kanarya'nın yeni transferi ortaya çıktı. Fenerbahçe, yıldız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer ortaya çıktı! Defansa Viking geliyor...

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer ortaya çıktı! Defansa Viking geliyor...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer ortaya çıktı! Defansa Viking geliyor...

Birçok yıldız ismi gündemine alan Kanarya'nın yeni transferi ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer ortaya çıktı! Defansa Viking geliyor...

Fenerbahçe, yıldız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer ortaya çıktı! Defansa Viking geliyor...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için de kolları sıvadı.

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