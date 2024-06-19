Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
11:51
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer ortaya çıktı! Defansa Viking geliyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Birçok yıldız ismi gündemine alan Kanarya'nın yeni transferi ortaya çıktı. Fenerbahçe, yıldız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...