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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 20:19 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 20:19

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul'a geliyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vererek kupayı müzesine götürmek isteyen sarı lacivertlilerde transfer sesleri de yükselmeye başladı. Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. Çok sayıda Avrupa kulübünün sarı lacivertli oyuncu için Hatayspor maçını tribünden takip edeceği öğrenildi. İşte o takımlar ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul’a geliyorlar...

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kupa hasretine son vermişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul’a geliyorlar...

Sezonun sona ermesinin ardından Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, takımın başına İsmail Kartal'ı getirmişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul’a geliyorlar...

Kanarya, üçüncü kez takımın başına geçen tecrübeli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul’a geliyorlar...

Fenerbahçe şu ana kadar Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 16 resmi maçı da kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isim için devler sıraya girdi! İstanbul’a geliyorlar...

Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız takviyeleriyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, aldığı sonuçların yanı sıra oynadığı futbolla da büyük takdir topladı.

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