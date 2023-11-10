SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yıldız ismi yerden yere vurdu! "Böyle bir maçta bile yedekse..."

Golden sonra Fenerbahçe biraz daha baskı kurdu ama üretkenlik sağlanamadı. İkinci yarıda maç 30 dakika tek kaleye döndü. Ludogorets 10 kişi ile 18'inde kümeleniyordu. Fenerbahçe de bu kapalı savunmayı açmaya uğraşıyordu. Batshuayi'nin bir şutu kaleciden döndü, çaprazdan yaptığı vuruş direğe çarptı.