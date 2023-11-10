Giriş Tarihi: 10.11.2023 07:37
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
07:39
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yıldız ismi yerden yere vurdu! "Böyle bir maçta bile yedekse..."
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenildi. Sarı-Lacivertliler bu yenilgiye rağmen 9 puanla liderliğini korudu. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, Sarı-Lacivertliler'in ortaya koyduğu futbolu ve teknik direktör İsmail Kartal'ın kararlarını kaleme aldı. Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen katkıyı henüz veremeyen yıldız ismi eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...