Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yıldız ismi yerden yere vurdu! "Böyle bir maçta bile yedekse..."
Giriş Tarihi: 10.11.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 07:39

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yıldız ismi yerden yere vurdu! "Böyle bir maçta bile yedekse..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenildi. Sarı-Lacivertliler bu yenilgiye rağmen 9 puanla liderliğini korudu. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, Sarı-Lacivertliler'in ortaya koyduğu futbolu ve teknik direktör İsmail Kartal'ın kararlarını kaleme aldı. Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen katkıyı henüz veremeyen yıldız ismi eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yıldız ismi yerden yere vurdu! Böyle bir maçta bile yedekse...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenildi. Sarı-Lacivertliler bu yenilgiye rağmen 9 puanla liderliğini korudu. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, Sarı-Lacivertliler'in ortaya koyduğu futbolu ve teknik direktör İsmail Kartal'ın kararlarını kaleme aldı. Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen katkıyı henüz veremeyen yıldız ismi eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yıldız ismi yerden yere vurdu! Böyle bir maçta bile yedekse...

ÖMER ÜRÜNDÜL - GERÇEĞİ GÖRMELİ

Fenerbahçe ilk yarıda oyunun kontrolünü eline alamadı. Sahada karşılıklı atakların geliştiği kopuk kopuk bir futbol vardı. Bu arada Piotrowski 18 dışından Livakovic'i kıpırdatmayacak ekstra vuruşla takımını öne geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yıldız ismi yerden yere vurdu! Böyle bir maçta bile yedekse...

Golden sonra Fenerbahçe biraz daha baskı kurdu ama üretkenlik sağlanamadı. İkinci yarıda maç 30 dakika tek kaleye döndü. Ludogorets 10 kişi ile 18'inde kümeleniyordu. Fenerbahçe de bu kapalı savunmayı açmaya uğraşıyordu. Batshuayi'nin bir şutu kaleciden döndü, çaprazdan yaptığı vuruş direğe çarptı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yıldız ismi yerden yere vurdu! Böyle bir maçta bile yedekse...

Ataklar bu devrede genelde Ferdi'nin katkılarıyla gelişti. Tabii bu oyun anlayışında daha fazla pozisyon bulunamayışının nedeni Batshuayi'nin sırtı dönük oynama özelliğinin olmayışının da rolü vardı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yıldız ismi yerden yere vurdu! Böyle bir maçta bile yedekse...

Dönen topları Fenerbahçe toplarken, rakibi baskı altındayken İsmail Kartal yanlış bir değişiklik yaptı. Umut Nayir'le çift santrfora dönüp Crespo'yu çıkarınca Ludogorets rahatladı.

SON DAKİKA