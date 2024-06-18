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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncudan yönetime mesaj! "Bırakın gideyim"
Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 09:40

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncudan yönetime mesaj! "Bırakın gideyim"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kanarya, transfer arayışlarına devam ederken, yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi. Mourinho'nun takımda kalmasını istediği yıldız isim, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncudan yönetime mesaj! Bırakın gideyim

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncudan yönetime mesaj! Bırakın gideyim

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncudan yönetime mesaj! Bırakın gideyim

Kanarya, transfer arayışlarına devam ederken, yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncudan yönetime mesaj! Bırakın gideyim

Mourinho'nun takımda kalmasını istediği yıldız isim, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncudan yönetime mesaj! Bırakın gideyim

Gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışan Fenerbahçe'de gelecekler kadar gidecek isimler üzerinde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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