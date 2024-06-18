Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
09:40
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız oyuncudan yönetime mesaj! "Bırakın gideyim"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kanarya, transfer arayışlarına devam ederken, yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi. Mourinho'nun takımda kalmasını istediği yıldız isim, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İşte o isim ve tüm detaylar...