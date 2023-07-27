Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş sözler! "Rahatlıkla söyleyebiliriz" diyerek açıkladı

İşte yazarların görüşleri;

LEVENT TÜZEMEN: COŞKU, TEMPO VE UYUMA TAM NOT

Tadic transferi Fenerbahçe'ye nokta atışı olmuş. Jesus döneminde saha içi liderliğinin eksikliğini fazlasıyla hisseden Fenerbahçe, oyun zekası çok yüksek, pas kalitesi mükemmel olan ve sol ayağını raket gibi kullanan Tadic ile bu sezon fark yaratır. İsmail Kartal'ın en büyük yardımcısı olacak Tadic, Fenerbahçe'nin saha içi öğretmenliğini üstlenecek.