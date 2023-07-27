Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:33
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
07:33
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş sözler! "Rahatlıkla söyleyebiliriz" diyerek açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova temsilcisi Zimbru'yu konuk etti. Mücadeleye müthiş bir baskıyla başlayan ve ilk yarıda 2-0'ı bulan Fenerbahçe, ikinci yarıda da temposunu düşürmedi ve sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak bir üst tur için büyük bir avantaj elde etti. Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski performanslarıyla göz doldururken, maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar flaş bir değerlendirmede bulundu. İşte tüm ayrıntılar...