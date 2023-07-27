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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş sözler! "Rahatlıkla söyleyebiliriz" diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:33

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş sözler! "Rahatlıkla söyleyebiliriz" diyerek açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova temsilcisi Zimbru'yu konuk etti. Mücadeleye müthiş bir baskıyla başlayan ve ilk yarıda 2-0'ı bulan Fenerbahçe, ikinci yarıda da temposunu düşürmedi ve sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak bir üst tur için büyük bir avantaj elde etti. Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski performanslarıyla göz doldururken, maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar flaş bir değerlendirmede bulundu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar’dan maç sonu flaş sözler! Rahatlıkla söyleyebiliriz diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin sezonun ilk resmi maçında Zimbru'yu 5-0 yenerek büyük bir avantaj elde etmesinin ardından SABAH Spor'un usta yazarları çarpıcı değerlendirmeler yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar’dan maç sonu flaş sözler! Rahatlıkla söyleyebiliriz diyerek açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru'yu Ülker Stadı'nda konuk etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar’dan maç sonu flaş sözler! Rahatlıkla söyleyebiliriz diyerek açıkladı

Sıcak havaya rağmen sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldururken, maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçeli futbolcular, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj elde ettiler.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar’dan maç sonu flaş sözler! Rahatlıkla söyleyebiliriz diyerek açıkladı

Karşılaşmayı değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar’dan maç sonu flaş sözler! Rahatlıkla söyleyebiliriz diyerek açıkladı

İşte yazarların görüşleri;

LEVENT TÜZEMEN: COŞKU, TEMPO VE UYUMA TAM NOT

Tadic transferi Fenerbahçe'ye nokta atışı olmuş. Jesus döneminde saha içi liderliğinin eksikliğini fazlasıyla hisseden Fenerbahçe, oyun zekası çok yüksek, pas kalitesi mükemmel olan ve sol ayağını raket gibi kullanan Tadic ile bu sezon fark yaratır. İsmail Kartal'ın en büyük yardımcısı olacak Tadic, Fenerbahçe'nin saha içi öğretmenliğini üstlenecek.

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