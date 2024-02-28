Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
07:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü yenilgisi çılgına çevirdi! Kimse bunu beklemiyordu: Samandıra’yı terk etmeli…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Ankaragücü ile karşılaştı. Başkent ekibi karşısında ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, kupaya veda etti. Yeniden lige ve Avrupa'ya konsantre olacak Fenerbahçe'de tepkiler de çığ gibi büyüdü. Ankaragücü karşısında alınan ağır mağlubiyet, taraftarları da adeta çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…