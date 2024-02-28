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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü yenilgisi çılgına çevirdi! Kimse bunu beklemiyordu: Samandıra’yı terk etmeli…
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü yenilgisi çılgına çevirdi! Kimse bunu beklemiyordu: Samandıra’yı terk etmeli…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Ankaragücü ile karşılaştı. Başkent ekibi karşısında ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, kupaya veda etti. Yeniden lige ve Avrupa'ya konsantre olacak Fenerbahçe'de tepkiler de çığ gibi büyüdü. Ankaragücü karşısında alınan ağır mağlubiyet, taraftarları da adeta çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü yenilgisi çılgına çevirdi! Kimse bunu beklemiyordu: Samandıra’yı terk etmeli…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na veda etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü yenilgisi çılgına çevirdi! Kimse bunu beklemiyordu: Samandıra’yı terk etmeli…

Çeyrek final maçında Ankaragücü deplasmanına konuk olan sarı-lacivertli ekip, Morutan, Tasos ve Garry Rodrigues'in golleriyle 3-0 yenik ayrıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü yenilgisi çılgına çevirdi! Kimse bunu beklemiyordu: Samandıra’yı terk etmeli…

Alınan ağır mağlubiyetin ardından taraftarın da tepkisi oldukça fazla olurken sosyal medyada resmen yangın yerine döndü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü yenilgisi çılgına çevirdi! Kimse bunu beklemiyordu: Samandıra’yı terk etmeli…

MERT HAKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte gerilim yaşandı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü taraftarıyla tartıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü yenilgisi çılgına çevirdi! Kimse bunu beklemiyordu: Samandıra’yı terk etmeli…

Başkent ekibinin futbolseverleri, 29 yaşındaki oyuncunun kendilerine küfür ettiği iddiasını ortaya attı.

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