Giriş Tarihi: 29.06.2023 23:03 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 23:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Dünya devi transferi bitirmek için Türkiye’ye geldi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olma potansiyeline sahip Arda Güler için dünya devleri sıraya girdi. Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla adından söz ettiren genç yıldız, birçok dev kulübü de peşine taktı. Fenerbahçe yönetiminin takımda kalması için ikna etmeye çalıştığı Arda Güler'in, bu sezon transfer olması bekleniyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, genç futbolcunun yeni takımı için flaş bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları…