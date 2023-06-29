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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Dünya devi transferi bitirmek için Türkiye’ye geldi…
Giriş Tarihi: 29.06.2023 23:03 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 23:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Dünya devi transferi bitirmek için Türkiye’ye geldi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olma potansiyeline sahip Arda Güler için dünya devleri sıraya girdi. Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla adından söz ettiren genç yıldız, birçok dev kulübü de peşine taktı. Fenerbahçe yönetiminin takımda kalması için ikna etmeye çalıştığı Arda Güler'in, bu sezon transfer olması bekleniyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, genç futbolcunun yeni takımı için flaş bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Dünya devi transferi bitirmek için Türkiye’ye geldi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek tamamlayan Fenerbahçe'de damga vuran isim Arda Güler oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Dünya devi transferi bitirmek için Türkiye’ye geldi…

Sezonun son çeyreğinde ilk 11'deki yerini kapan genç yıldız, gösterdiği performansla taraftarını adeta mest etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Dünya devi transferi bitirmek için Türkiye’ye geldi…

Türkiye Kupası finalinde de takımını zafere taşıyan isimlerden birisi olan Arda Güler, maçın oyuncusu seçilmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Dünya devi transferi bitirmek için Türkiye’ye geldi…

A Milli Takım ile Galler karşısında attığı gol ise dünya çapında ses getirdi ve transfer dönemiyle birlikte dev kulüpler adeta sıraya girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Dünya devi transferi bitirmek için Türkiye’ye geldi…

Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

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