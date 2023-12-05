Giriş Tarihi: 05.12.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 22:28

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bayern Münih Fenerbahçe’nin kalbini alıyor! Çılgın bonservisle Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de uzun süredir yaşadığı şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus ile çok yaklaşan ancak sonunu getiremeyen Kanarya, bu sezon güçlü kadrosuyla şampiyonluğun favorilerinden oldu. Sarı-lacivertli ekip ligde 37 puanla zirvede yer alırken flaş bir transfer gelişmesiyle karşı karşıya. İsmail Kartal'ın bu sezon en çok güvendiği ve en çok şans verdiği isimlerden birisi için Bayern Münih devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…