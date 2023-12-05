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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bayern Münih Fenerbahçe’nin kalbini alıyor! Çılgın bonservisle Süper Lig tarihine geçecek…
Giriş Tarihi: 05.12.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 22:28

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bayern Münih Fenerbahçe’nin kalbini alıyor! Çılgın bonservisle Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de uzun süredir yaşadığı şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus ile çok yaklaşan ancak sonunu getiremeyen Kanarya, bu sezon güçlü kadrosuyla şampiyonluğun favorilerinden oldu. Sarı-lacivertli ekip ligde 37 puanla zirvede yer alırken flaş bir transfer gelişmesiyle karşı karşıya. İsmail Kartal'ın bu sezon en çok güvendiği ve en çok şans verdiği isimlerden birisi için Bayern Münih devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bayern Münih Fenerbahçe’nin kalbini alıyor! Çılgın bonservisle Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe, bu sezona İsmail Kartal ile başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bayern Münih Fenerbahçe’nin kalbini alıyor! Çılgın bonservisle Süper Lig tarihine geçecek…

Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemine girerken Fenerbahçe'de oldukça güçlü bir kadro kuruldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bayern Münih Fenerbahçe’nin kalbini alıyor! Çılgın bonservisle Süper Lig tarihine geçecek…

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Szymanski gibi yıldız isimleri transfer eden Kanarya, sezona seri galibiyetlerle başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bayern Münih Fenerbahçe’nin kalbini alıyor! Çılgın bonservisle Süper Lig tarihine geçecek…

Hem Avrupa'da hem de ligde yoluna emin adımlarla devam eden sarı-lacivertliler, bu sezon her kulvarda başarı yakalamak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bayern Münih Fenerbahçe’nin kalbini alıyor! Çılgın bonservisle Süper Lig tarihine geçecek…

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgeleri ara transferde çözmeye çalışacak.

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