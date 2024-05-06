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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder’in Fenerbahçe macerası kısa sürdü! Sürpriz takımı duyurdular: İşte yeni adresi…
Giriş Tarihi: 06.05.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 16:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder’in Fenerbahçe macerası kısa sürdü! Sürpriz takımı duyurdular: İşte yeni adresi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, zirve yarışında oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu akşam deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak olan sarı-lacivertli ekip, galibiyet dışında bir sonuç düşünmüyor. Bu sırada transferde de flaş gelişmeler yaşayan Kanarya'da gündem Cengiz Ünder'in ayrılığı. Sezon başında transfer olan milli futbolcu, beklentilerin altında kaldı. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe macerası da kısa sürecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder’in Fenerbahçe macerası kısa sürdü! Sürpriz takımı duyurdular: İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek için zirveyi kovalayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder’in Fenerbahçe macerası kısa sürdü! Sürpriz takımı duyurdular: İşte yeni adresi…

Ligin 35. haftası kapanış maçında Konyaspor deplasmanına konuk olacak olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımanın peşinde.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder’in Fenerbahçe macerası kısa sürdü! Sürpriz takımı duyurdular: İşte yeni adresi…

Konyaspor karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder’in Fenerbahçe macerası kısa sürdü! Sürpriz takımı duyurdular: İşte yeni adresi…

İsmail Kartal yönetiminde hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder'in ayrılığı gündemde.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder’in Fenerbahçe macerası kısa sürdü! Sürpriz takımı duyurdular: İşte yeni adresi…

Sezon başında rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan milli oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

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