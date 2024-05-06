Giriş Tarihi: 06.05.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
16:57
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder’in Fenerbahçe macerası kısa sürdü! Sürpriz takımı duyurdular: İşte yeni adresi…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, zirve yarışında oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu akşam deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak olan sarı-lacivertli ekip, galibiyet dışında bir sonuç düşünmüyor. Bu sırada transferde de flaş gelişmeler yaşayan Kanarya'da gündem Cengiz Ünder'in ayrılığı. Sezon başında transfer olan milli futbolcu, beklentilerin altında kaldı. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe macerası da kısa sürecek. İşte son dakika haberinin detayları…