Giriş Tarihi: 29.08.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
15:53
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor transferinde anlaşma tamam! Yeni adresi belli oldu: Büyük sürpriz…
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri de ardı arkasına yaşanıyor. Birçok flaş transferle sezona başlayan sarı-lacivertliler, önemli oyuncularla da yollarını ayırdı. Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'de uzun süredir gerçekleşmesi beklenen Emre Mor transferi de resmiyete kavuşuyor. İşte son dakika haberinin detayları…