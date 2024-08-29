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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor transferinde anlaşma tamam! Yeni adresi belli oldu: Büyük sürpriz…
Giriş Tarihi: 29.08.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:53

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor transferinde anlaşma tamam! Yeni adresi belli oldu: Büyük sürpriz…

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri de ardı arkasına yaşanıyor. Birçok flaş transferle sezona başlayan sarı-lacivertliler, önemli oyuncularla da yollarını ayırdı. Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'de uzun süredir gerçekleşmesi beklenen Emre Mor transferi de resmiyete kavuşuyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor transferinde anlaşma tamam! Yeni adresi belli oldu: Büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Avrupa'da da önemli başarılar elde etmek istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor transferinde anlaşma tamam! Yeni adresi belli oldu: Büyük sürpriz…

Yaz transfer döneminde birçok yıldız futbolcuyla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, sürpriz ayrılıklar da yaşadı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor transferinde anlaşma tamam! Yeni adresi belli oldu: Büyük sürpriz…

Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a 30 milyon Euro bonservis bedeliyle satan Fenerbahçe, bir ayrılığın daha eşiğinde.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor transferinde anlaşma tamam! Yeni adresi belli oldu: Büyük sürpriz…

Fenerbahçe formasıyla beklentileri karşılayamayan Emre Mor, yeni takımıyla anlaşmayı tamamladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor transferinde anlaşma tamam! Yeni adresi belli oldu: Büyük sürpriz…

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

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