Giriş Tarihi: 29.07.2023 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
11:35
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'ndan bomba Ali Koç iddiası! "Bir duyum aldım" diyerek açıkladı
Son dakika haberleri... SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu yeni sezon öncesi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarındaki performanslarını değerlendirirken, yapılan yüksek bütçeli transferlerle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili ise "Bir duyum aldım" diyerek bomba etkisi yaratacak bir iddiayı paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...