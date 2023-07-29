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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'ndan bomba Ali Koç iddiası! "Bir duyum aldım" diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 29.07.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 11:35

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'ndan bomba Ali Koç iddiası! "Bir duyum aldım" diyerek açıkladı

Son dakika haberleri... SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu yeni sezon öncesi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarındaki performanslarını değerlendirirken, yapılan yüksek bütçeli transferlerle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili ise "Bir duyum aldım" diyerek bomba etkisi yaratacak bir iddiayı paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan bomba Ali Koç iddiası! Bir duyum aldım diyerek açıkladı

Son dakika haberleri... SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu yeni sezon öncesi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarındaki performanslarını değerlendirirken, yapılan yüksek bütçeli transferlerle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili ise "Bir duyum aldım" diyerek bomba etkisi yaratacak bir iddiayı paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan bomba Ali Koç iddiası! Bir duyum aldım diyerek açıkladı

- Geride kalan haftada temsilcilerimizin Avrupa maçlarını izledik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Rakipler çok zayıftı, bunu belirtelim. Siz nasıl bir gözlem yaptınız?
"Beğendiniz mi 3 büyük takımı? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını seyrettim. Hepsinin rakipleri bizim Süper Lig'de düşme mücadelesi yaparlar ve birkaçı düşer. Fenerbahçe daha hazırlıklı gözüktü. Yalnız burada İsmail Kartal ile Okan Buruk'un dikkatimi çeken iki cümlesi var. Birinci gün oynayan Galatasaray'ın hocası Okan Buruk dedi ki, "Biz Avrupa maçlarına yüzde 100 hazırız". İkinci gün oynayacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz yüzde 50 hazırız" dedi. Ama maçlarını seyrettiğimde Okan'ın takımının yüzde 50 bile hazır olmadığını, İsmail'in takımının yüzde 50'nin üzerinde hazır olduğunu gördüm.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan bomba Ali Koç iddiası! Bir duyum aldım diyerek açıkladı

Yalnızzzzzz... Bir olay var, bakın bu çok önemli... Galatasaray'ın oynadığı sahada zemin sentetik. Üst düzey bir futbolcu orada kolay kolay rahat hareket edemez. Özellikle kendini düşünür, ben de olsam düşünürdüm. Çünkü o zemin sakatlığa çok müsaittir. Bilek, diz, kasık, bel, boyun her türlü sakatlığa açık bir zemin. Onun için Galatasaray'ın oynadığı o maça tam karar veremiyorum. Ama burada önemli iki konu var. Birincisi; Türk futbolu nereden nereye geldi ki Türkiye Ligi şampiyonu, o rezil zeminde ve o statta eleme maçı oynayacak kapasiteye geldi. Bir başka konu, FIFA ve özellikle UEFA'nın bu tip zeminlerde Şampiyonlar Ligi maçları ve elemelerini oynatmaması gerekir. Bu şunu gösteriyor, Türk futbolu güzelim çim sahalardan sentetik halı sahalara doğru çökmüş, düşmüş durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan bomba Ali Koç iddiası! Bir duyum aldım diyerek açıkladı

"NE KONUŞUYORLAR NE YAPIYORLAR"

- Galatasaray ve Fenerbahçe büyük bir transfer çılgınlığı içinde. Rakamlar inanılmaz boyutlara geldi. Futbol ekonomisi yerlerde sürünürken nasıl oluyor da bu transferler gerçekleşiyor?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan bomba Ali Koç iddiası! Bir duyum aldım diyerek açıkladı

"İnanılır gibi değil. Ekonomik olarak sıkışınca önce maliye bakanına gidiyorlar, olmadı Cumhurbaşkanı'na. Beyanatlar veriyorlar, ağlıyorlar. Maalesef bunu yapan büyük takımların bazıları, Futbol Federasyonu'na başvuruyorlar, 'Bize geçmiş yıllardaki şampiyonluklardan dolayı daha fazla para verin' diyorlar. Konuşuyorlar, inanılır gibi değil. Uygulamaya bir geçiyoruz, harcamalar inanılmaz.

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