Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'ndan bomba Ali Koç iddiası! "Bir duyum aldım" diyerek açıkladı

Yalnızzzzzz... Bir olay var, bakın bu çok önemli... Galatasaray'ın oynadığı sahada zemin sentetik. Üst düzey bir futbolcu orada kolay kolay rahat hareket edemez. Özellikle kendini düşünür, ben de olsam düşünürdüm. Çünkü o zemin sakatlığa çok müsaittir. Bilek, diz, kasık, bel, boyun her türlü sakatlığa açık bir zemin. Onun için Galatasaray'ın oynadığı o maça tam karar veremiyorum. Ama burada önemli iki konu var. Birincisi; Türk futbolu nereden nereye geldi ki Türkiye Ligi şampiyonu, o rezil zeminde ve o statta eleme maçı oynayacak kapasiteye geldi. Bir başka konu, FIFA ve özellikle UEFA'nın bu tip zeminlerde Şampiyonlar Ligi maçları ve elemelerini oynatmaması gerekir. Bu şunu gösteriyor, Türk futbolu güzelim çim sahalardan sentetik halı sahalara doğru çökmüş, düşmüş durumda.