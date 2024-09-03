Giriş Tarihi: 03.09.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
21:40
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe iki yıldızı birden getiriyor! Jose Mourinho çok istiyordu: Resmen duyurdular…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefliyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyla kadrosunu güçlendiren sari-lacivertliler, son takviyelerini yapmaya hazırlanıyor. Yurt dışı kaynaklı çıkan birçok haberde Fenerbahçe'nin yapacağı son 2 transfer duyurulurken taraftarları heyecanlandıran isimler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…