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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe iki yıldızı birden getiriyor! Jose Mourinho çok istiyordu: Resmen duyurdular…
Giriş Tarihi: 03.09.2024 21:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 21:40

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe iki yıldızı birden getiriyor! Jose Mourinho çok istiyordu: Resmen duyurdular…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefliyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyla kadrosunu güçlendiren sari-lacivertliler, son takviyelerini yapmaya hazırlanıyor. Yurt dışı kaynaklı çıkan birçok haberde Fenerbahçe'nin yapacağı son 2 transfer duyurulurken taraftarları heyecanlandıran isimler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe iki yıldızı birden getiriyor! Jose Mourinho çok istiyordu: Resmen duyurdular…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe iki yıldızı birden getiriyor! Jose Mourinho çok istiyordu: Resmen duyurdular…

Yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren sarı-lacivertliler, En-Nesyri, Maximin ve Amrabat gibi önemli oyuncuları kadrosuna kattı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe iki yıldızı birden getiriyor! Jose Mourinho çok istiyordu: Resmen duyurdular…

Transferde son noktayı koymak isteyen Kanarya'nın yapacağı son 2 transferi de duyurdular.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe iki yıldızı birden getiriyor! Jose Mourinho çok istiyordu: Resmen duyurdular…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe iki yıldızı birden getiriyor! Jose Mourinho çok istiyordu: Resmen duyurdular…

Ön liberoya Sofyan Amrabat'ı alan Fenerbahçe, merkez orta saha transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

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