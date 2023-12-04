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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe maçında o pozisyon çok tartışılmıştı! Sivasspor’un yıldızından VAR’a şok tepki: Devre arasında paylaştı…
Giriş Tarihi: 04.12.2023 21:24 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 21:24

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe maçında o pozisyon çok tartışılmıştı! Sivasspor’un yıldızından VAR’a şok tepki: Devre arasında paylaştı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta içi oynanan Nordsjaelland maçında alınan ağır yenilginin ardından moral bulmak isteyen sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında oldukça baskılı başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen Kanarya, ikinci yarıya da etkili başladı. İlk yarıdaki bir pozisyonda penaltı bekleyen Sivasspor'da yıldız futbolcu, devre arasında yaptığı paylaşımla ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe maçında o pozisyon çok tartışılmıştı! Sivasspor’un yıldızından VAR’a şok tepki: Devre arasında paylaştı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 14. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe maçında o pozisyon çok tartışılmıştı! Sivasspor’un yıldızından VAR’a şok tepki: Devre arasında paylaştı…

Mücadeleye yüksek tempoda başlayan sarı-lacivertli ekip, üst üste gol pozisyonları yakaladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe maçında o pozisyon çok tartışılmıştı! Sivasspor’un yıldızından VAR’a şok tepki: Devre arasında paylaştı…

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine ortasını yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe maçında o pozisyon çok tartışılmıştı! Sivasspor’un yıldızından VAR’a şok tepki: Devre arasında paylaştı…

Bu oyuncunun ortası sonrası altıpas çizgisinde topa dokunan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe maçında o pozisyon çok tartışılmıştı! Sivasspor’un yıldızından VAR’a şok tepki: Devre arasında paylaştı…

42. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel, sağ kanatta hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı.

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