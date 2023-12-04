Giriş Tarihi: 04.12.2023 21:24 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 21:24

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe maçında o pozisyon çok tartışılmıştı! Sivasspor’un yıldızından VAR’a şok tepki: Devre arasında paylaştı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta içi oynanan Nordsjaelland maçında alınan ağır yenilginin ardından moral bulmak isteyen sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında oldukça baskılı başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen Kanarya, ikinci yarıya da etkili başladı. İlk yarıdaki bir pozisyonda penaltı bekleyen Sivasspor'da yıldız futbolcu, devre arasında yaptığı paylaşımla ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…