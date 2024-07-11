Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
09:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Mourinho yıldız oyuncuyu telefonda ikna etti....
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geride bıraktığımız sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho ile bu sezona iddialı girmek ve şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli takım, transferde bombayı patlattı. İşte Mourinho'nun telefonda ikna ettiği yıldız oyuncu ve transferin detayları...