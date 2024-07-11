Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Mourinho yıldız oyuncuyu telefonda ikna etti....

KANARYA, Ş. LİGİ 2. ÖN ELEME TURUNDA LUGANO İLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ile başlayacak. Transferi, tüm dünyada ses getiren teknik direktör Mourinho'nun liderliğindeki ilk resmi maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.