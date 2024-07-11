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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Mourinho yıldız oyuncuyu telefonda ikna etti....
Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 09:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Mourinho yıldız oyuncuyu telefonda ikna etti....

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geride bıraktığımız sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho ile bu sezona iddialı girmek ve şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli takım, transferde bombayı patlattı. İşte Mourinho'nun telefonda ikna ettiği yıldız oyuncu ve transferin detayları...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Mourinho yıldız oyuncuyu telefonda ikna etti....

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertli takım, dünyaca yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte transferin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Mourinho yıldız oyuncuyu telefonda ikna etti....

2024-25 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Mourinho yıldız oyuncuyu telefonda ikna etti....

KANARYA, Ş. LİGİ 2. ÖN ELEME TURUNDA LUGANO İLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ile başlayacak. Transferi, tüm dünyada ses getiren teknik direktör Mourinho'nun liderliğindeki ilk resmi maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Mourinho yıldız oyuncuyu telefonda ikna etti....

23 Temmuz Salı saat 21.30'da oynanacak karşılaşmaya, İsviçre'nin Thun şehrinde bulunan Stochorn Arena ev sahipliği yapacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Mourinho yıldız oyuncuyu telefonda ikna etti....

FENERBAHÇE TRANSFERDE BOMBAYI PATLATTI

Yaz transfer döneminde ilk transferini Levent Mercan ile yapan sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun da istediği yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte transferin detayları...

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