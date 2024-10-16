Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
09:38
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci paniği! Ezeli rakipler transfer için devrede...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezona Jose Mourinho ile birlikte şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe ligde bu hafta deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'de diğer yandan transfer gelişmeleri de yaşanıyor. İzlanda'ya harika bir gol atan İrfan Can Kahveci için ezeli rakiplerin devreye girdiği ortaya çıktı. İşte yıldız oyuncuya Süper Lig ve Avrupa'dan talip olan o takımlar...