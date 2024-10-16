Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci paniği! Ezeli rakipler transfer için devrede...
Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 09:38

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci paniği! Ezeli rakipler transfer için devrede...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezona Jose Mourinho ile birlikte şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe ligde bu hafta deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'de diğer yandan transfer gelişmeleri de yaşanıyor. İzlanda'ya harika bir gol atan İrfan Can Kahveci için ezeli rakiplerin devreye girdiği ortaya çıktı. İşte yıldız oyuncuya Süper Lig ve Avrupa'dan talip olan o takımlar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci paniği! Ezeli rakipler transfer için devrede...

Jose Mourinho ile bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci paniği! Ezeli rakipler transfer için devrede...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için ezeli rakiplerin transfer için devreye girdiği iddia edildi. İşte flaş haberin detayları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci paniği! Ezeli rakipler transfer için devrede...

Pazar günü Süper Lig'in formda takımlarından Samsunspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takım zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci paniği! Ezeli rakipler transfer için devrede...

F.BAHÇE'DEN REGUILON HAMLESİ

Ara transfer için de yoğun çalışmalarda bulunan Fenerbahçe, Mourinho'nun gözdesi Sergio Reguilon için girişimlerde bulunulması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci paniği! Ezeli rakipler transfer için devrede...

Jose Mourinho'nun eski öğrencisinin formunu takip ettiği ifade edildi.

SON DAKİKA