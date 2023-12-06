Giriş Tarihi: 06.12.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 22:39

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da başarılı bir grafik çiziyor. Uzun yıllardır hasreti çekilen şampiyonluğu artık yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekip, sezon başında oldukça güçlü bir kadro kurdu. İsmail Kartal'ın liderliğinde bu kadroyla şampiyonluğa ulaşmak isteyen Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu'nun transferi beklenirken Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…