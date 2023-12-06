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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor…
Giriş Tarihi: 06.12.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 22:39

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da başarılı bir grafik çiziyor. Uzun yıllardır hasreti çekilen şampiyonluğu artık yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekip, sezon başında oldukça güçlü bir kadro kurdu. İsmail Kartal'ın liderliğinde bu kadroyla şampiyonluğa ulaşmak isteyen Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu'nun transferi beklenirken Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'yla yetinmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor…

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde giren sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemini çok hareketli geçirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor…

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Szymanski gibi birçok yıldızı kadrosuna katan Kanarya, lige iddialı bir performansla başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor…

Ligin ilk 10 haftasında olağanüstü bir performans gösteren Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde de üst üste galibiyetleri sırasıyla aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor…

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine hazırlanan sarı-lacivertli ekip, bir yandan devre arası transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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