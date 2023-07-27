Giriş Tarihi: 27.07.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 19:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! Emre Mor Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk resmi maçına Zimbru karşısında çıktı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda rakibini 5-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, sezona moralli bir başlangıç yaptı. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Kanarya'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Emre Mor, takıma katılan yeni transferlerin ardından ayrılmaya sıcak bakıyor. İşte son dakika haberinin detayları…