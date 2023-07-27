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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! Emre Mor Süper Lig ekibine imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 27.07.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 19:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! Emre Mor Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk resmi maçına Zimbru karşısında çıktı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda rakibini 5-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, sezona moralli bir başlangıç yaptı. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Kanarya'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Emre Mor, takıma katılan yeni transferlerin ardından ayrılmaya sıcak bakıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! Emre Mor Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! Emre Mor Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Avrupa'da da başarılı bir performans sergilemek isteyen Kanarya, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yapıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! Emre Mor Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Yeni sezonun ilk resmi maçına Zimbru karşısında çıkan sarı-lacivertliler, sahadan 5-0 galip ayrılarak taraftarını da memnun etmeyi başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! Emre Mor Süper Lig ekibine imzayı atacak…

Bunun yanı sıra transferde hareketli gelişmeler yaşayan Fenerbahçe'de Emre Mor'a yapılan teklif belli oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! Emre Mor Süper Lig ekibine imzayı atacak…

SAKATLIĞIYLA KORKUTTU

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. eleme turu maçında 62. dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle 11 dakika sahada kalabildi.

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