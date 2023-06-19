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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Arda Güler ve Comolli...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 10:51

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Arda Güler ve Comolli...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de takımlar yeni sezonun transfer çalışmalarına büyük bir mesai harcarken, dünyaca ünlü yıldızların transferlerinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan da yıldız isimlere gelen teklifleri değerlendiren takımlar, önemli gelirler elde etmeyi planlıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'tan çarpıcı hamleler gelirken, Fenerbahçe'de dikkat çeken bir Arda Güler gerçeği ortaya çıktı. Yıllar sonra ortaya çıkan gerçekte Damien Comolli detayı açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Arda Güler ve Comolli...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de takımlar yeni sezonun transfer çalışmalarına büyük bir mesai harcarken, dünyaca ünlü yıldızların transferlerinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan da yıldız isimlere gelen teklifleri değerlendiren takımlar, önemli gelirler elde etmeyi planlıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'tan çarpıcı hamleler gelirken, Fenerbahçe'de dikkat çeken bir Arda Güler gerçeği ortaya çıktı. Yıllar sonra ortaya çıkan gerçekte Damien Comolli detayı açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Arda Güler ve Comolli...

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile tamamlanırken, takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Arda Güler ve Comolli...

Şampiyon Galatasaray, transferde önceliğini Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisini almaya verse de, birçok önemli yıldızla da görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Arda Güler ve Comolli...

Beşiktaş nokta atışı transferler yapmayı hedeflerken, orta sahanın yıldızı Gedson Fernandes'e gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Arda Güler ve Comolli...

Hem teknik adam sorununu çözmek hem de yeni kadro yapılanmasını planlamak için çalışmalar yapan Fenerbahçe'de gündemin önemli maddelerinden biri de Arda Güler'in geleceği...

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