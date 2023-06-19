Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Arda Güler ve Comolli...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de takımlar yeni sezonun transfer çalışmalarına büyük bir mesai harcarken, dünyaca ünlü yıldızların transferlerinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan da yıldız isimlere gelen teklifleri değerlendiren takımlar, önemli gelirler elde etmeyi planlıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'tan çarpıcı hamleler gelirken, Fenerbahçe'de dikkat çeken bir Arda Güler gerçeği ortaya çıktı. Yıllar sonra ortaya çıkan gerçekte Damien Comolli detayı açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...