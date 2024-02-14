Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
11:52
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Sezon sonunda herkes bunu konuşacak: İşte Kanarya’nın yeni yıldızı…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de flaş adımlar atmıştı. Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertliler, sezon sonu için de önemli takviyeler peşinde. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısından dönen yıldız futbolcu için girişimlere başlayan Kanarya, rakibine yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor. Taraftarları da heyecanlandıran bu transferde detaylar belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…