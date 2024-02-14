Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Sezon sonunda herkes bunu konuşacak: İşte Kanarya’nın yeni yıldızı…
Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:52

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Sezon sonunda herkes bunu konuşacak: İşte Kanarya’nın yeni yıldızı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de flaş adımlar atmıştı. Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertliler, sezon sonu için de önemli takviyeler peşinde. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısından dönen yıldız futbolcu için girişimlere başlayan Kanarya, rakibine yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor. Taraftarları da heyecanlandıran bu transferde detaylar belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Sezon sonunda herkes bunu konuşacak: İşte Kanarya’nın yeni yıldızı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, oldukça hızlı bir giriş yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Sezon sonunda herkes bunu konuşacak: İşte Kanarya’nın yeni yıldızı…

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla birlikte iddialı bir kadro kuran sarı-lacivertli ekip, tek hedefi şampiyonluk olarak belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Sezon sonunda herkes bunu konuşacak: İşte Kanarya’nın yeni yıldızı…

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Fred ve Livakovic gibi önemli oyuncularla birlikte sezona başlayan Kanarya, galibiyetleri de üst üste aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Sezon sonunda herkes bunu konuşacak: İşte Kanarya’nın yeni yıldızı…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de başarılı bir performans gösteren Kanarya, devre arasında da önemli takviyeler yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Sezon sonunda herkes bunu konuşacak: İşte Kanarya’nın yeni yıldızı…

Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran ve kadrosunda yer açan Fenerbahçe'de 3 önemli isimle birlikte şampiyonluk hedefi perçinlendi.

SON DAKİKA