Giriş Tarihi: 18.08.2022 08:41
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
08:45
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer! bombası İki yıldızı da ikna etti
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer sezonunun hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda hamlelerini yapmaya devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek için hamle yapan yönetim, iki forveti birden bitiriyor. İki transferi bitirmeye çok yakın olan Fenerbahçe iki yıldızı da İstanbul'a getirecek. İşte son dakika haberinin detayları...