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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer! bombası İki yıldızı da ikna etti
Giriş Tarihi: 18.08.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 08:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer! bombası İki yıldızı da ikna etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer sezonunun hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda hamlelerini yapmaya devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek için hamle yapan yönetim, iki forveti birden bitiriyor. İki transferi bitirmeye çok yakın olan Fenerbahçe iki yıldızı da İstanbul'a getirecek. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den çifte transfer! bombası İki yıldızı da ikna etti

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, iki transferi daha bitirmeye yakın olan yönetim hamlesini yapıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den çifte transfer! bombası İki yıldızı da ikna etti

Bu sezon Lincoln, Bruma, Emre Mor, Joshua King, Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Tiago Çukur, İrfan Can Eğribayat transferlerini yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den çifte transfer! bombası İki yıldızı da ikna etti

Hücum yollarında daha etkili olmak adına forvet transfer isteyen Jorge Jesus'a yönetimden müjde geldi. Sarı-lacivertli yönetim iki forveti birden ikna ederek transferleri duyurmaya hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den çifte transfer! bombası İki yıldızı da ikna etti

FENERBAHÇE, MAXI GOMEZ VE SÖRLOTH'TA MUTLU SONA YAKIN

Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth transferinde önemli mesafe aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den çifte transfer! bombası İki yıldızı da ikna etti

İki oyuncuyu sarılacivertli formayı giyme konusunda ikna etmeyi başaran sarı-lacivertliler, kulüpler bazında pazarlıklarını sürdürüyor.

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