Giriş Tarihi: 10.11.2023 23:48 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 23:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk peşinden koşmuştu: Devre arasında geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona İsmail Kartal yönetiminde flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızlarıyla doldurdu. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder gibi oyuncuları kadrosuna katan Kanarya, Süper Lig ve Avrupa'da uzun galibiyet serileri elde etti. Bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu devre arasında da yenilemeye devam edecek. Devre arasının ilk transfer operasyonu ise Galatasaray'a yılın çalımı olabilir. İşte son dakika haberinin detayları…