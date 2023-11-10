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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk peşinden koşmuştu: Devre arasında geliyor…
Giriş Tarihi: 10.11.2023 23:48 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 23:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk peşinden koşmuştu: Devre arasında geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona İsmail Kartal yönetiminde flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızlarıyla doldurdu. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder gibi oyuncuları kadrosuna katan Kanarya, Süper Lig ve Avrupa'da uzun galibiyet serileri elde etti. Bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu devre arasında da yenilemeye devam edecek. Devre arasının ilk transfer operasyonu ise Galatasaray'a yılın çalımı olabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk peşinden koşmuştu: Devre arasında geliyor…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'de 11. haftanın sonunda 30 puanla 2. sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk peşinden koşmuştu: Devre arasında geliyor…

Galatasaray ile kıyasıya bir yarışta bulunan Kanarya, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de liderliğini sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk peşinden koşmuştu: Devre arasında geliyor…

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız transferlere bir yenisini daha eklemek isteyen sarı-lacivertli ekip, şimdiden çalışmalara başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk peşinden koşmuştu: Devre arasında geliyor…

SALİH ÖZCAN'A TEKLİF YAPILACAK

Fotomaç'ın haberine göre; 6 numara arayışında olan Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'a talip oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk peşinden koşmuştu: Devre arasında geliyor…

Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada yaşanan sıkıntı, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi radarına almasını sağladı.

SON DAKİKA