Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yaptığı rotasyonlarla dikkat çekmişti. Tüm oyuncularını hazır tutmak için bu uygulamayı yapan Jesus, bazı isimlere ise neredeyse hiç şans vermemişti. Takımın yıldız ismi SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve forma şansı bulamazsa ocak ayında ayrılacağını söyledi. İşte tüm ayrıntılar...