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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldız SABAH Spor'a açıkladı! 'Oynamazsam, devre arasında ayrılırım'
Giriş Tarihi: 08.10.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 09:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldız SABAH Spor'a açıkladı! 'Oynamazsam, devre arasında ayrılırım'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yaptığı rotasyonlarla dikkat çekmişti. Tüm oyuncularını hazır tutmak için bu uygulamayı yapan Jesus, bazı isimlere ise neredeyse hiç şans vermemişti. Takımın yıldız ismi SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve forma şansı bulamazsa ocak ayında ayrılacağını söyledi. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldız SABAH Spor’a açıkladı! ’Oynamazsam, devre arasında ayrılırım’

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yaptığı rotasyonlarla dikkat çekmişti. Tüm oyuncularını hazır tutmak için bu uygulamayı yapan Jesus, bazı isimlere ise neredeyse hiç şans vermemişti. Takımın yıldız ismi SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve forma şansı bulamazsa ocak ayında ayrılacağını söyledi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldız SABAH Spor’a açıkladı! ’Oynamazsam, devre arasında ayrılırım’

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus, uyguladığı rotasyonlarla futbolcularını diri tutarken, bazı isimler forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldız SABAH Spor’a açıkladı! ’Oynamazsam, devre arasında ayrılırım’

Son olarak Portekizli çalıştırıcının şans vermediği isimlerden olan Filip Novak takımdan ayrılmış ve Al Jazira'ya transfer olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldız SABAH Spor’a açıkladı! ’Oynamazsam, devre arasında ayrılırım’

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denilmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldız SABAH Spor’a açıkladı! ’Oynamazsam, devre arasında ayrılırım’

ZAJC'A TEKLİF İDDİASI

Forma şansı bulamayan bir başka yıldız Miha Zajc'a da teklif geldiği iddia edilmiş ve başarılı orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

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