Giriş Tarihi: 28.07.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 22:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeliler bu haberi bekliyordu! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, ilk resmi maçına geçtiğimiz gün Zimbru karşısında çıktı. Yeni transferiyle birlikte görkemli bir galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, Avrupa macerasına da taraftarını mutlu ederek başlamış oldu. Transfer sezonunu da oldukça hareketli geçiren Kanarya, yaptığı 8 transferin üzerine bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu milli oyuncu, imzaya geliyor. İşte son dakika haberinin detayları…