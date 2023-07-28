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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeliler bu haberi bekliyordu! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…
Giriş Tarihi: 28.07.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 22:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeliler bu haberi bekliyordu! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, ilk resmi maçına geçtiğimiz gün Zimbru karşısında çıktı. Yeni transferiyle birlikte görkemli bir galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, Avrupa macerasına da taraftarını mutlu ederek başlamış oldu. Transfer sezonunu da oldukça hareketli geçiren Kanarya, yaptığı 8 transferin üzerine bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu milli oyuncu, imzaya geliyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeliler bu haberi bekliyordu! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona İsmail Kartal ile hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeliler bu haberi bekliyordu! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı-lacivertli ekip, şu ana kadar Dzeko, Tadic ve Kent gibi yıldızların bulunduğu tam 8 transfer yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeliler bu haberi bekliyordu! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Yeni transferiyle birlikte sezonun ilk resmi maçına UEFA Konferans Ligi 2. eleme turuyla çıkan Kanarya, görkemli bir galibiyet elde etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeliler bu haberi bekliyordu! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Zayıf rakibi karşısında taraftarı önünde 5-0 kazanan Fenerbahçe, taraftarını yeni sezon öncesinde başarı için umutlandırmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeliler bu haberi bekliyordu! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Mücadeleye 11'de başlayan Alexander Djiku, savunmada iyi performans sergilerken, Szymanski, Ryan Kent ve Dusan Tadic birer gole katkı sağladı.

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