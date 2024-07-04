Giriş Tarihi: 04.07.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
18:23
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak: Bonservis bedeliyle rekor kırıyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına büyük beklentilerle başladı. Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren yönetim, taraftarlarına hasret olunan şampiyonluğu bu sene vermek istiyor. Bu sırada transferde de flaş gelişmeler yaşayan Kanarya, Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrasında yeni golcüsünü belirledi. Yıldız oyuncuya verilecek bonservis rekor olacak. İşte son dakika haberinin detayları…