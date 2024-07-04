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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak: Bonservis bedeliyle rekor kırıyor…
Giriş Tarihi: 04.07.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 18:23

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak: Bonservis bedeliyle rekor kırıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına büyük beklentilerle başladı. Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren yönetim, taraftarlarına hasret olunan şampiyonluğu bu sene vermek istiyor. Bu sırada transferde de flaş gelişmeler yaşayan Kanarya, Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrasında yeni golcüsünü belirledi. Yıldız oyuncuya verilecek bonservis rekor olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak: Bonservis bedeliyle rekor kırıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe, yoğun bir kamp dönemi geçiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak: Bonservis bedeliyle rekor kırıyor…

EURO 2024'ün ardından transferde de oldukça hareketli günler yaşaması beklenen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak: Bonservis bedeliyle rekor kırıyor…

Geçen sezonun yıldız oyuncusu Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a transfer olmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi buldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak: Bonservis bedeliyle rekor kırıyor…

Sarı-lacivertli ekip, taraftarlara Batshuayi'yi dahi unutturacak bir golcüyü sunmaya hazırlanırken bonservis bedeli de dudak uçuklattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak: Bonservis bedeliyle rekor kırıyor…

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

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