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Giriş Tarihi: 09.09.2024 21:01 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 21:01

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den yılın transferi! Osimhen'i bile unutturur: Tam 95 milyon Euro'luk yıldız...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor. Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bir dünya yıldızının daha peşinde. Transfer döneminin bitimine kısa süre kalan yılın transferini yapmak isteyen Kanarya, bu transferle taraftarına Osimhen'i de unutturmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi! Osimhen’i bile unutturur: Tam 95 milyon Euro’luk yıldız...

Son dakika haberleri… Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lille'e elenerek Avrupa Ligi'ne kalan Fenerbahçe, hedeflerini de bu doğrultuda ilerletiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi! Osimhen’i bile unutturur: Tam 95 milyon Euro’luk yıldız...

Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertli ekip, flaş transferlere imza attı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi! Osimhen’i bile unutturur: Tam 95 milyon Euro’luk yıldız...

Son olarak Filip Kostic'i transfer eden Kanarya, taraftarları heyecanlandıran bir isim için harekete geçti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi! Osimhen’i bile unutturur: Tam 95 milyon Euro’luk yıldız...

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferiyle taraftarını havaya sokmasının ardından Fenerbahçe yönetimi de dikkat çeken bir isme gitti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi! Osimhen’i bile unutturur: Tam 95 milyon Euro’luk yıldız...

Yurt dışındaki haberlere göre taraftarını heyecanlandırmak isteyen Fenerbahçe, dünyada da ses getirecek.

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