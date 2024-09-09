Giriş Tarihi: 09.09.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
21:01
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den yılın transferi! Osimhen'i bile unutturur: Tam 95 milyon Euro'luk yıldız...
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor. Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bir dünya yıldızının daha peşinde. Transfer döneminin bitimine kısa süre kalan yılın transferini yapmak isteyen Kanarya, bu transferle taraftarına Osimhen'i de unutturmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…