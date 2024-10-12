Giriş Tarihi: 12.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
14:56
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye çılgın gelir: Kasa dolacak! Jayden Oosterwolde’nin bonservisi belli oldu…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Geçtiğimiz sezonun ardından teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer sezonunda kadrosunu birçok yıldız isimle dolduran sarı-lacivertlilerde sezonun dikkat çeken ismi ise Jayden Oosterwolde oldu. Mourinho ile performansını katlayan yıldız futbolcunun bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…