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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye çılgın gelir: Kasa dolacak! Jayden Oosterwolde’nin bonservisi belli oldu…
Giriş Tarihi: 12.10.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 14:56

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye çılgın gelir: Kasa dolacak! Jayden Oosterwolde’nin bonservisi belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Geçtiğimiz sezonun ardından teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer sezonunda kadrosunu birçok yıldız isimle dolduran sarı-lacivertlilerde sezonun dikkat çeken ismi ise Jayden Oosterwolde oldu. Mourinho ile performansını katlayan yıldız futbolcunun bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye çılgın gelir: Kasa dolacak! Jayden Oosterwolde’nin bonservisi belli oldu…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, oynadığı ilk 7 maçta 16 puan topladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye çılgın gelir: Kasa dolacak! Jayden Oosterwolde’nin bonservisi belli oldu…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte Süper Lig'de hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye çılgın gelir: Kasa dolacak! Jayden Oosterwolde’nin bonservisi belli oldu…

Jose Mourinho'nun bu sezon göz bebeği haline gelen Oosterwolde, takımın yükselen yıldızlarından birisi oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye çılgın gelir: Kasa dolacak! Jayden Oosterwolde’nin bonservisi belli oldu…

Oynadığı maçlarda sergilediği performansla birlikte Avrupa ekiplerinin kıskacına giren yıldız oyuncunun bonservis bedeli belli oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye çılgın gelir: Kasa dolacak! Jayden Oosterwolde’nin bonservisi belli oldu…

İşte son dakika haberinin detayları…

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