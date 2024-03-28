Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
14:13
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Takımın yıldızına 10 milyon euro...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımındaki yıldız oyuncularına günden güne talipler artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın genç yıldızına Fransız devi talip oldu. İşte Fenerbahçe'nin beklediği bonservis bedeli ve transferin detayları...