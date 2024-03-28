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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Takımın yıldızına 10 milyon euro...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 14:13

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Takımın yıldızına 10 milyon euro...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımındaki yıldız oyuncularına günden güne talipler artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın genç yıldızına Fransız devi talip oldu. İşte Fenerbahçe'nin beklediği bonservis bedeli ve transferin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Takımın yıldızına 10 milyon euro...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Takımın yıldızına 10 milyon euro...

Çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiacos ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, 7 Nisan'da ezeli rakibi Galatasaray ile Süper Kupa finali oynayacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Takımın yıldızına 10 milyon euro...

Bir yandan lige odaklanan sarı lacivertliler bir yandan da gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Takımın yıldızına 10 milyon euro...

YÖNETİM GELECEK TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmak amacıyla bütçesini de hazırlamak isteyen yönetim, takımın yıldızlarına gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Takımın yıldızına 10 milyon euro...

Daha önce Muriqi, Eljif Elmas Kim Min-Jae, Szalai ve son olarak Arda Güler gibi yıldızlarını satarak bonservis bedellerini kasasına koyan Fenerbahçe, bir yıldızını daha satmayı hedefliyor.

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