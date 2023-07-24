Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler transferi resmen duyurdu! Altay Bayındır dünya devine gidiyor! İşte o sürpriz takım…
Giriş Tarihi: 24.07.2023 19:39 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 19:40

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler transferi resmen duyurdu! Altay Bayındır dünya devine gidiyor! İşte o sürpriz takım…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Yaz transfer döneminin şu ana kadar en aktif takımı olan sarı-lacivertli ekip, son olarak Attila Szalai ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Yeni transferler ve ayrılıkların devam edeceği Kanarya'da bir sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Altay Bayındır'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu takımı resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler transferi resmen duyurdu! Altay Bayındır dünya devine gidiyor! İşte o sürpriz takım…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler transferi resmen duyurdu! Altay Bayındır dünya devine gidiyor! İşte o sürpriz takım…

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde giriş yapacak olan Kanarya, hazırlıklarına da tam gaz devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler transferi resmen duyurdu! Altay Bayındır dünya devine gidiyor! İşte o sürpriz takım…

Bu hafta içerisinde oynanacak olan UEFA Konferans Ligi eleme maçı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş transfer gelişmeleri de yaşıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler transferi resmen duyurdu! Altay Bayındır dünya devine gidiyor! İşte o sürpriz takım…

Uzun süredir peşinden koştuğu Wilfred Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, Attila Szalai'yi de Hoffenheim'e sattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler transferi resmen duyurdu! Altay Bayındır dünya devine gidiyor! İşte o sürpriz takım…

12.3 MİLYONA GİTTİ

Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin 12 milyon 300 bin avro bonservis bedeliyle Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA