Giriş Tarihi: 24.07.2023 19:39 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 19:40

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler transferi resmen duyurdu! Altay Bayındır dünya devine gidiyor! İşte o sürpriz takım…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Yaz transfer döneminin şu ana kadar en aktif takımı olan sarı-lacivertli ekip, son olarak Attila Szalai ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Yeni transferler ve ayrılıkların devam edeceği Kanarya'da bir sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Altay Bayındır'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu takımı resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…