"ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM EDİYORUM"

Ankaragücü maçında da ağları sarsan 27 yaşındaki İrfan Can, maçın ardından yaptığı açıklamada yakaladıkları seriye vurgu yapmış ve "Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğini saygı duyuyor. Güzel bir seri yakalamaya başladık. Hem orta saha hem kanat gibi oynuyorum. Her hafta oynadıkça üstüne koyarak devam ediyorum. İnşallah böyle devam ederim." ifadelerini kullanmıştı.