Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:01
Güncelleme Tarihi: 18.10.2022
10:01
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci'den olay yaratan gönderme! "Babamın oğlu olsa yapmam" demişti, sebebi ortaya çıktı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yerleşmişti. Maçta sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydeden İrfan Can Kahveci yaptığı gol sevinciyle dikkat çekmişti. Milli futbolcunun gönderme yapmasının nedeni ortaya çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada bu konuyu gündeme taşıdı. İşte ayrıntılar...