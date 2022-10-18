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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci'den olay yaratan gönderme! "Babamın oğlu olsa yapmam" demişti, sebebi ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 10:01

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci'den olay yaratan gönderme! "Babamın oğlu olsa yapmam" demişti, sebebi ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yerleşmişti. Maçta sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydeden İrfan Can Kahveci yaptığı gol sevinciyle dikkat çekmişti. Milli futbolcunun gönderme yapmasının nedeni ortaya çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada bu konuyu gündeme taşıdı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci’den olay yaratan gönderme! Babamın oğlu olsa yapmam demişti, sebebi ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yerleşmişti. Maçta sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydeden İrfan Can Kahveci yaptığı gol sevinciyle dikkat çekmişti. Milli futbolcunun gönderme yapmasının nedeni ortaya çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada bu konuyu gündeme taşıdı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci’den olay yaratan gönderme! Babamın oğlu olsa yapmam demişti, sebebi ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe'de takımının 2. golünü kaydeden İrfan Can Kahveci'nin yaptığı gönderme, maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci’den olay yaratan gönderme! Babamın oğlu olsa yapmam demişti, sebebi ortaya çıktı...

Teknik direktör Jorge Jesus'un en güvendiği isimlerden biri olan milli futbolcu, bu sezon oynadığı 13 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci’den olay yaratan gönderme! Babamın oğlu olsa yapmam demişti, sebebi ortaya çıktı...

"ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM EDİYORUM"

Ankaragücü maçında da ağları sarsan 27 yaşındaki İrfan Can, maçın ardından yaptığı açıklamada yakaladıkları seriye vurgu yapmış ve "Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğini saygı duyuyor. Güzel bir seri yakalamaya başladık. Hem orta saha hem kanat gibi oynuyorum. Her hafta oynadıkça üstüne koyarak devam ediyorum. İnşallah böyle devam ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci’den olay yaratan gönderme! Babamın oğlu olsa yapmam demişti, sebebi ortaya çıktı...

Ankara deplasmanında attığı golden sonra kahve içme sevinci yapan İrfan Can'ın bu tavrı sarı-lacivertli taraftarları şaşırtmıştı.

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